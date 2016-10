Mercado de consórcios cresce em Londrina (PR) com destaque para o segmento de motos

Londrina

No acumulado deste ano (janeiro a setembro), o crescimento geral das vendas dos consórcios foi de 7%, com destaque para motos com 24%, automóveis 8% e imóveis 7%

Segundo dados da ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio), no Paraná, as vendas de motos cresceram 87,3% no 1º semestre de 2016, na comparação com o 1º semestre de 2015. O índice confirma tendência registrada em Londrina e região no acumulado deste ano (janeiro a setembro) – segundo o Consórcio União, associado à BR Consórcios, o segmento motos também foi destaque neste período, com aumento de 24% nas vendas, sendo que entre julho e setembro o crescimento foi de 16%, na comparação com o mesmo período de 2015.

De julho a setembro/2016, as vendas de consórcio em geral evoluíram 11% em Londrina e região, segundo o Consórcio União. O crescimento foi de 25% se considerado apenas setembro deste ano, na comparação como o mesmo mês do ano passado. Com índice muito próximo ao de motos (16%), de julho a setembro o segmento imóveis em Londrina e região registrou aumento de 15%, seguido por automóveis, 6%. No acumulado do ano, o crescimento geral das vendas foi de 7%, sendo que, além do crescimento maior de consórcio de motocicletas (24%), houve incremento de 8% no segmento automóveis e 7% no imóveis, de acordo com os dados do Consórcio União.

Neste cenário, Rodolfo Montosa, diretor do Consórcio União, destaca que as pessoas estão mais otimistas em relação aos rumos da economia brasileira e isso reflete na hora de adquirir um bem. Por isso, o consórcio tem mostrado evolução nas vendas em diferentes modalidades. “Com a sinalização de uma retomada na economia, os clientes conseguem planejar futuras conquistas”, destaca Montosa.

O Consórcio União, com atuação nos estados de Minas Gerais, Paraná, rio de Janeiro e São Paulo, em setembro/2016, teve um crescimento de 22% nas vendas de consórcios. O destaque ficou para o consórcio de imóveis, que cresceu 40%, seguindo por automóveis, com 9% de aumento. De julho a setembro de 2016, o crescimento geral das vendas de consórcios foi de 11% sendo que o consórcio de automóveis cresceu 16% e imóveis 12%, comparando com o mesmo período de 2015. De janeiro a setembro, o crescimento geral das vendas chegou a 7% com destaque para automóveis 15% e imóveis 6%.

Além de manter suas equipes próprias de vendas, em 2016 o Consórcio União firmou 38 novas parcerias com convênios para vendas de cotas de consórcios com empresas dos mais diversos setores, entre elas revendedores de automóveis, concessionários de motocicletas, corretoras de seguros, imobiliárias e empresas especializadas na venda de consórcios.