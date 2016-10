Fernanda Charif assume apresentação do programa Ver Mais de Londrina

Social

Atração leva informação e entretenimento aos telespectadores de Londrina e região

O programa de entretenimento Ver Mais, exibido pela RICTV Record Londrina de segunda a sexta-feira ás 14h, passou a ter nova apresentadora. A partir de 24 de outubro, Fernanda Charif – londrinense com sete anos de experiência na produção de programas locais – assume a atração.

A partir da estreia de Fernanda no comando do programa, a atração terá quadros voltados à saúde, moda, maquiagem, entretenimento, curiosidade, universo pet, cobertura de eventos, culinária e artesanato. Os dois últimos são os principais hobbies da apresentadora. Além disso, o Ver Mais conta com diversas brincadeiras, ligações ao vivo e promoções para os telespectadores. “Minha expectativa é poder ajudar as pessoas por meio dos conteúdos do programa e da forte interação com a comunidade, em matérias com dicas, informações relevantes e atualidades”, explica Fernanda.

A nova estrutura do Ver Mais foi pensada com base no perfil dos telespectadores de Londrina e região, para que o programa possa levar informação com relevância local e entretenimento de qualidade a esse público.

Asimp/RIC

