Paranaense é vencedor do prêmio Straumann Young Pro Award 2016

Vencedor foi anunciado no Congresso em Berlim

Um dos prêmios mais respeitados no cenário de pesquisa internacional, o Straumann Young Pro Award 2016, condecorou um paranaense, Vitor Zapata, de Maringá-PR. Atualmente, ele é pesquisador pela Universidade de Zurique, na Suíça, e recebeu o prêmio das mãos do Dr. Drazen Tadic, Managing Partner da Botiss Biomaterials e de Frank Hemm, Head Customer Solutions & Education da Straumann, durante o Botiss Bone & Tissue World Congress, que aconteceu em Berlin.

Com um tema de pesquisa focado na Odontologia Regenerativa, Zapata recebeu 10 mil euros pelo seu trabalho. Além de pesquisador na Suíça, ele é Mestre em Ciências Odontológicas pela Universidade Estadual de Maringá, com residência em periodontia na mesma faculdade, além de PhD na Universidade de São Paulo. Também é membro da rede acadêmica International Team of Implantology (ITI). O Straumann Young Pro Award, que é bianual, foi criado com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento de jovens profissionais na pesquisa da odontologia, tanto a regenerativa como a de biomateriais.

Matthias Schupp, Executive Vice President Straumann LATAM, destacou: "é um orgulho muito grande para nossa empresa que o premiado tenha sido um brasileiro, e melhor ainda, que é do Paraná, onde está nosso escritório responsável pela administração de toda a operação do grupo na América Latina. O estudo realizado pelo Vitor aborda um tema de fundamental importância para nossa companhia, que é a regeneração óssea ao redor de implantes dentários".

O projeto vencedor será publicado na Starget DIGITAL, o periódico internacional da Straumann que divulga os principais casos clínicos de destaque no mundo, reunindo publicações de profissionais experientes, dentistas renomados, revisões científicas, informações sobre produtos, eventos e educação, bem como conteúdos multimídia, disponíveis aos pesquisadores de todo o mundo. O objetivo da Starget DIGITAL é manter seus leitores atualizados, no mundo em rápida mudança da odontologia moderna.

Paula Batista/Asimp