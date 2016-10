Com calendário adiantado, Paraná já semeou metade da soja prevista para o ciclo 2016/17

Agronegócio

Expedição Safra percorre o estado para verificar o desenvolvimento do plantio e o potencial produtivo das lavouras

Com potencial para produzir mais de 18 milhões de toneladas de grãos na temporada 2016/17, o Paraná adiantou o plantio da soja e já semeou mais da metade da área prevista para a oleaginosa. Em algumas regiões, os produtores já concluíram os trabalhos de semeadura. As informações são da 11ª Expedição Safra, que inicia os roteiros nacionais pelas lavouras paranaenses. A equipe de técnicos e jornalistas vai percorrer o estado para verificar de perto o desenvolvimento da produção, os investimentos em tecnologia e a expectativa dos agricultores para a temporada.

A alteração do calendário agrícola é tendência no país inteiro e ganha força entre os produtores do Paraná. Enquanto no ciclo 2015/16 pouco mais de 35% da área destinada a soja havia sido semeada até meados de outubro, nesta temporada o índice supera 50%. Em Toledo e Cascavel, na região Oeste, e em Umuarama, no Noroeste, o plantio se aproxima do final. Segundo o integrante da Expedição Safra, Antonio Senkovski, os produtores estão adiantando o cultivo da oleaginosa no Sul do Brasil para ganhar desempenho no milho. “Quanto mais cedo for concluída a safra de verão, menores as chances de haver perdas no milho safrinha por ocorrência de possíveis geadas precoces”, explica.

Roteiros

A 11ª Expedição Safra abriu os roteiros de campo pelo Cornbelt, cinturão produtivo de milho e soja nos Estados Unidos da América. Em uma semana, o projeto percorreu os estados norte-americanos de Illinois, Iowa, Indiana, Minnesota e Wisconsin. No Brasil, as viagens têm início pelo Paraná, com visitas a cooperativas e produtores das regiões de Londrina, Campo Mourão, Toledo, Cascavel, Pato Branco, Guarapuava e Ponta Grossa. Na semana seguinte, técnicos e jornalistas seguem para o Centro-Oeste brasileiro para visitar os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Asimp/Expedição Safra