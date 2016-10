MPF/PR seleciona estudantes para estágio em Administração

Geral

Pré-inscrições pela internet e confirmação das inscrições presencialmente prosseguem até 11 de novembro próximo

A Procuradoria da República no Paraná (PR/PR) está com inscrições abertas para o 2º Processo Seletivo Público Unificado para Formação de Cadastro Reserva de Estagiários de Nível Superior do Curso de Administração.

Os estudantes interessados em participar do processo seletivo deverão realizar a pré-inscrição preenchendo a Ficha de Inscrição para Estágio, disponibilizada no site da PR/PR (www.prpr.mpf.mp.br / concursos) até o dia 11 de novembro próximo. Nesse mesmo período, deve comparecer na sede da Procuradoria (na Rua Marechal Deodoro, 933, Centro, Curitiba-PR) para confirmar a inscrição, apresentando os documentos solicitados no Edital nº 10/2016, de 18/10/2016.

Os estagiários selecionados e convocados farão jus a uma bolsa estágio no valor de R$850,00, e auxílio-transporte de R$7,00 diários. A carga horária é de 20 horas semanais.

A prova será realizada no dia 20 de novembro.

Confira todas as informações sobre o estágio, a exemplo do edital e da ficha de inscrição, na página do candidato.

Asimp/MPF/PR/PR