Unopar oferece tratamento gratuito para dor lombar

Londrina

Interessados devem entrar em contato pelo telefone (45) 3371-9848

Estão abertas as inscrições para homens de 35 a 55 anos com interesse em participar do tratamento gratuito, realizado pela Unopar de Londrina contra a dor lombar. O projeto é uma iniciativa do programa de mestrado em Ciências da Reabilitação e visa garantir melhor qualidade de vida para trabalhadores que possuem a patologia.

Com duração de dois meses, a terapia será realizada por meio de atendimentos semanais, em dias e horários definidos previamente com o participante. As vagas são limitadas e os interessados devem entrar em contato pelo telefone (43) 3371-9848 ou diretamente com o Centro de Pesquisa da Unopar, localizado na Rua Marselha, 591, Jardim Piza.

Asimp/Unopar