Esportes

A temporada entra na reta final e, em mais 40 dias, o futebol brasileiro vai entrar em férias. Até lá, muitas emoções nas Séries A e B, tem a decisão da C e a Série D já está resolvida. Apesar do nível técnico ter deixado a desejar, de um modo geral, foi um ano com muitas novidades dentro dos gramados.

Na quarta divisão, a Série D, 68 clubes de todos os estados do país participaram do certame que teve 669 gols em 266 partidas, o que deu uma média de mais de 2,5 gols por jogo. O Volta Redonda do Rio de Janeiro foi o grande campeão e terminou invicto o campeonato, com dez vitórias e seis empates. Além do Voltaço, subiram para a Série C em 2017 o CSA-AL (vice) e ainda São Bento de Sorocaba-SP e Moto Club-MA.

Equipes tradicionais como Ituano, Campinense, Caxias, Madureira, Metropolitano, Icasa, Sergipe, Desportiva, Caldense e Vila Nova-MG ficaram pelo caminho. O Paraná participou do certame com J. Malucelli (eliminado pelo São Bento), PSTC e Maringá, que caíram na primeira fase.

O artilheiro foi Manoel, do Altos-PI com dez gols. Bateram na trave para subir Atlético Acreano, Ituano, Itabaiana-SE e Fluminense-BA. Uniclinic-CE, Caldense e Altos foram eliminados com apenas uma derrota no certame. Coisas do regulamento! Com 35 gols o Atlético Acreano teve o melhor ataque e o São Bento teve a melhor defesa com apenas 4 gols sofridos.

O jogo com maior público foi CSA 1x0 Ituano, na semifinal, com 13.861 pagantes. A média de público foi de 1.631 pagantes por partida e maior goleada foi registrada em Atlético Acreano 8x0 Náutico de Roraima. Dos dez melhores públicos, o CSA foi mandante em cinco e o Moto Club em três. Dos dez públicos mais baixos, o Goianésia-GO levou 9 pagantes na derrota para a Desportiva-ES por 1x0 e 12 pagantes na derrota para o URT por 3x1. O Goianésia e o Serra Talhada-PE perderam os seis jogos na competição.

Na galeria de campeões do certame temos:

2009 – São Raimundo-PA 2010- Guarany de Sobral-CE 2011-Tupi-MG 2012-Sampaio Corrêa-MA 2013- Botafogo-PB 2014-Tombense-MG 2015-Botafogo-SP e agora 2016 o Volta Redonda-RJ.

Guilherme Lima - Professor, Jornalista - Londrina - Pr.