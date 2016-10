Projeto SouLondrina lança produtos 2016

Londrina

Segunda edição do projeto apresenta souvenires inspirados na cultura dos londrinenses

O Londrina Convention Bureau (LCB) com o Sebrae e o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL) realizam o Lançamento dos Produtos SouLondrina 2016, neste dia 27 de outubro, quinta, às 8h30. A apresentação acontece no Shopping Aurora, localizado à Avenida Ayrton Senna da Silva, nº: 400.

Os souvenires apresentados foram julgados por uma curadoria composta por integrantes indicados pelas entidades que coordenam o projeto. Os produtos serão comercializados via e-commerce, em quiosques e estandes em eventos, hotéis, restaurantes e lojas credenciadas parceiras do SouLondrina.

Os produtores que tiveram seus produtos selecionados são Aline Geisel, Andreia Luchetti, Aron G. Rodrigues de Mello, Cassilda Resende Zamberlan, Cristina Maulaz, Edilaine Ferrigno, Eliza Gerais Greca, Franscislei de Pustilnik, Jane Benutti, Juliana de Carvalho Barbini, Karina Kato, Marcia Lima, Mariana Galera, Pamela Salles da Silva e Priscila da Silva Azevedo.

O processo

Os produtores selecionados foram apresentados no dia 28 de junho ao comitê gestor e parceiros do projeto e, posteriormente, passaram por capacitação com workshops para criação, consultorias individuais, formação de preço e desenvolvimento de ficha técnica do produto.

Para garantir a diversidade dos produtos, as vagas foram distribuídas dentro das seguintes áreas de atuação ou matéria-prima utilizada: cerâmica e vidro; couros, fibras naturais, sementes, pedras e outros; fios e tecidos; madeira; metais; papéis, ceras, massas, resinas, gesso, parafina e borrachas; e produtos alimentícios e bebidas.

A ação incentiva à criação e comercialização de souvenires de qualidade inspirados na cultura dos londrinenses. Além de fortalecer a identidade e preservar a memória de Londrina, o projeto SouLondrina – idealizado pelo SEBRAE, CODEL e LCB - oferece outras vantagens como a geração de renda para os produtores locais, promoção de capacitação para os empreendedores e artistas selecionados e a ampliação do mix de produtos e dos pontos de venda.

Andrea Monclar/Asimp