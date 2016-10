Rodrigo Oliver fala como é ser famoso e brinca: "Estou igual ao David Brazil"

Social

Rodrigo Oliver, que ganhou notoriedade após participar de "Malhação", da Rede Globo, e da série "Milagres", da TV Record, já se acostumou com a fama.

"Sou uma pessoa bem pública no Rio de Janeiro e principalmente na cidade de Itaperuna. Nas festas nas quais vou as pessoas querem tirar foto comigo e falam que sou famoso. Isto abre muitas portas e faz com que apareçam muitas oportunidades para fazer propagandas, andar de avião, ganhar presentes e ser convidado para comer em restaurantes badalados. Estou igual ao David Brasil (risos)", diverte-se o ator e empresário especializado em moda Rodrigo Oliver, proprietário da loja Golden Star.

"Tudo isso só para dizer que eu estou naquele local, com aquela pessoa ou naquele estabelecimento. Isto é bom e ruim ao mesmo tempo. Tomo muito cuidado em certos lugares e não bebo pois tem sempre alguém me vigiando. As pessoas pedem para tirar foto e me policio muito sobre isso. Me preocupo até com quem ando pois sei o quanto sou vigiado pelas pessoas de Itaperuna. Sempre me chamam para ser jurado de festas e as pessoas que tiram fotos comigo e me marcam no Facebook dizem que ganham mais curtidas. Dou ibope no Face (risos)", completa Rodrigo Oliver.

Amigo de diversos famosos como a ex-BBB Ariadna, Sérgio Hondjakoff, Sérgio Malheiros, Alejandro Claveaux, Miguel Nader, Sacha Bali e Lucas Salles, Rodrigo Oliver gastava cerca de R$ 100 mil em suas festas de aniversário. "Por conta da festa Golden Star que realizei por 14 anos, conheci muitas personalidades, artistas e famosos. Fiz amizade com diversos deles, entre eles um produtor que me levou para a TV. Foi uma experiência maravilhosa", afirma o ator e empresário.

Rodrigo Oliver também cuida muito da sua aparência, principalmente com relação a roupas. "Tomo muito cuidado para não sair na rua mal arrumando. Se minha mãe e minha avó estiverem comigo elas também estão sempre bem arrumadas pois elas dizem que todos ficam nos olhando", conta.

"Quando estou em shows, quase sempre os cantores anunciam meu nome e agradecem minha presença", acrescenta ele que colocou próteses de silicone no peito e no abdomen para ser destaque da escola de samba Acadêmicos da Rocinha no Carnaval deste ano.

"Não estava satisfeito com meu corpo. Estava malhando demais e não conseguia obter resultados, então resolvi colocar as próteses", explica Rodrigo Oliver, que também se submeteu a uma lipoaspiração.

Fabiano de Abreu/Asimp

