Importância das apps

O mundo está mudando rapidamente ao nosso redor. Muitos dos serviços que eram executados sem a ajuda de computadores agora são realizados por dispositivos e servidores. Diversas indústrias e serviços como compras, entretenimento e educação, entre outros, mudaram por completo. O que levou um século para se estabelecer, teve que ser readequado em menos de uma década para atender as novas necessidades.

Por exemplo, os serviços de telefonia se transformaram e mudaram a forma com que nos comunicamos. Existem diversos aplicativos que facilitam a comunicação entre as pessoas, tanto de apps para chamadas quanto para mensagens. E isso é apenas uma parte. Hoje podemos dizer que existe um aplicativo para cada coisa que precisamos, seja para pegar um táxi, pedir comida em um restaurante, ler um livro ou para jogar os famosos jogos de casino online ou jogos de casino móvel. Por trás de tarefas rotineiras não relacionadas diretamente com a computação, agora existem servidores que comandam esses processos.

Atualmente, estamos na era dos dados do processamento de dados intensivos; é o início da terceira revolução industrial e um novo roteiro econômico está sendo escrito. Cada serviço e aplicativo que usamos não só consome recursos, mas também utiliza servidores da nuvem e novos recursos, como a interface de programação de aplicativos, ou API.

Uma grande vantagem das APIs é que a internet das coisas permite que os dados gerados possam subir na nuvem usando uma programação direta entre máquina a máquinas. Segundo um levantamento da Intel, o número de usuários da Internet na América Latina duplicou em dois anos e a tendência é o aumento do número de pessoas conectadas na região.

Os dados oferecem a oportunidade de proporcionar uma nova e empolgante perspectiva, mas não se pode fazer isto até que a infraestrutura de análises esteja em melhores condições para superar a brecha que existe entre os dados e o processamento. Atualmente, o problema com as plataformas de análises é que elas se baseiam em grande parte na tecnologia que colocam os dados em grandes sistemas de armazenamento longe de onde são processados, representando assim um obstáculo para processamento de grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente.