"Panicat" Aline Mineiro rompe ligamento do joelho fazendo crossfit

Social

A "Panicat" Aline Mineiro rompeu o ligamento do joelho direito fazendo crossfit, mas felizmente não precisará passar por cirurgia no local. "Me machuquei gravando um vídeo de crossfit. Já estava exausta, mas por teimosia resolvi continuar. Em algum momento dei um impulso errado e rompi o ligamento", conta a loira.

"No exame clínico tem excesso de crepitação e no exame de ressonância magnética apareceu lesão na cartilagem do fêmur e da patela, confirmando o desgaste nos joelhos. Mas a ruptura do LCA (Ligamento Cruzado Anterior) foi causada por um entorse no joelho", esclarece o fisioterapeuta que está cuidando de Aline, Dr. Guilherme Aidar Guarino.

O profissional que trabalha há 12 anos com atletas no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, explica porquê o joelho direito da "Panicat" não precisou ser operado. "Tentaremos o tratamento conservador sem a necessidade de cirurgia pois a estabilidade do joelho está preservada. O médico pode recomendar o tratamento conservador, mas o LCA (Ligamento Cruzado Anterior) rompido não cicatriza sem cirurgia. O tratamento conservador pode ser efetivo para pacientes idosos ou com um nível de atividade física muito baixo. Mas como o inchaço já diminuiu e a Aline não sente dores, iniciei a fisioterapia com exercícios específicos para restaurar a amplitude articular, treino de marcha, eletroestimulação para restaurar a função dos músculos, fortalecimento de todos os músculos que circundam a articulação, equilíbrio e propriocepção.

Quando o edema estiver totalmente controlado ela poderá iniciar movimentos na bicicleta, natação e executar esportes leves e em superfície regular", detalha Guilherme Aidar Guarino. "É importante enfatizar que se houver a sensação de falseio e movimentos rotatórios anormais isso irá comprometer os meniscos e a cartilagem articular resultando no aparecimento da artrose precoce. Mas a Aline está bem e acredito que a fisioterapia poderá sim ser o suficiente", completa o fisioterapeuta.

Ele afirma que o joelho esquerdo e o ombro esquerdo de Aline Mineiro também estão lesionados: "Além do desgaste e ruptura do LCA (Ligamento Cruzado Anterior) do joelho direito, a Aline também sente dores no joelho esquerdo e no ombro esquerdo. No joelho esquerdo existe uma lesão na cartilagem do fêmur e da patela e por conta disso muita crepitação. E no ombro esquerdo a ressonância confirmou uma síndrome do impacto do ombro que é a patologia do ombro na qual não apenas a bursa encontra-se inflamada, mas também os músculos que passam pelo espaço subacromial apresentam sinais de tendinite. O tratamento para todas as patologias está sendo feito com fisioterapia junto com o tratamento do joelho direito", finaliza o fisioterapeuta Guilherme Aidar Guarino.

Aline Mineiro conta que já perdeu 7kg após romper o ligamento do joelho direito. "Estou passando por um período muito difícil, principalmente por conta do treino que estou afastada por uns dias, isso está me deixando maluca. Mais do que nunca a suplementação e a dieta estão sendo essenciais para tentar me manter em dia. Vou voltar a treinar aos poucos, caso contrário vou pirar pois já perdi 7kg nesses últimos dois meses. Mas sou muito guerreira e adoro desafios. Esse vai ser apenas mais um dos quais venci na minha vida. Agradeço imensamente ao fisioterapeuta Guilherme Aidar porque ele me atende a domicílio facilitando minha vida. E como lição de casa tenho que colocar gelo no joelho e no ombro, e fazer exercícios de equilíbrio".

Vanessa Scarcella/Asimp

Clique nas fotos para ampliar