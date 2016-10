Alessandra Batista é pura boa forma e beleza em catálogo fitness

Social

Alessandra Batista arrasou no novo catálogo da Kast Fitness. Poderosa, a modelo mostrou sua excelente forma física e caprichou nas poses.

Com vários looks diferentes, recheados de detalhes e estampas, Alessandra ostentou sua beleza única.

Com Rodrigo Filiponi e Fabiane Castelain no estilo, Styling de Fran Tusset, Beauty de Fernando Tofaneli e Fotografia de Thiago Bellini, Alessandra brilhou no ensaio.

Vanessa Scarcella/Asimp