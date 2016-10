Alice Matos dirige Kombi e mostra corpão em novo clipe de Lucas Lucco

Social

A modelo e empresária Alice Matos, proprietária da marca Labellamafia, participou do novo clipe do cantor Lucas Lucco. Divertido e com uma pitada de sensualidade, o clipe da música "De Buenas" foi lançado no último dia 21, no Youtube e já tem milhares de visualizações.

"Me senti honrada por ter sido convidada a participar do clipe porque o Lucas Lucco é um artista que admiro muito. Ele é multitalentos. É ator, cantor, atleta de crossfit... Tinha certeza que o resultado final ia ficar muito bom", exalta Alice Matos.

O figurino do clipe foi produzido por Giulliano Puga, marido de Alice Matos. A proprietária da marca Labellamafia convidou as amigas Gabriela Zapelini, Thaís Furtado e Haeixa Pinheiro para participar do clipe. Além delas, Bruna Steiner também contracenou em "De Buenas".

As gravações do clipe foram realizadas no Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, no fim de agosto deste ano. "Uma curiosidade sobre o clipe é que eu dirigi aquela Kombi e era um automóvel bem difícil de se pilotar. A embreagem era muito delicada e a marcha difícil de passar. Eu tinha que ficar com o carro muito próximo dele, que desmaiou na minha frente em um dos trechos do clipe. Então foi um desafio. Aprendi a dirigir Kombi também no clipe (risos)", diverte-se Alice Matos.

"Acredito que o principal desafio foi o clima do Jalapão que era muito quente e a estrada para chegar até lá. Pegamos umas boas horas de estrada, de chão, e passamos por muitas aventuras. O legal foi que por mais que todo mundo tivesse um perrengue uma hora ou outra, o time, a equipe toda estava bem unida e super afim que desse certo o projeto. Então todo mundo passava por seus momentos de dificuldade, mas no fim estávamos todos sorrindo e de bom humor. E isso inclui o Lucas também. Ele sempre estava muito de boa, muito tranquilo e feliz de estar todo mundo trabalhando para que o projeto desse certo", completa a modelo e empresária que tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

Link para assistir ao trailer no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1xjmGmjrUU8

Vanessa Scarcella/Asimp

