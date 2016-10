Receitas: Panqueca com recheio de rúcula e peito de peru

Gastronomia

Ingredientes

Massa

1 xícara e meia (chá) de leite

1 cubo de caldo de galinha KNORR Balance

2 ovos

1 colher (sopa) de óleo

1 xícara (chá) de farinha de trigo

Recheio

2 xícaras (chá) de ricota fresca amassada

200 g de peito de peru cozido e desfiado

2 talos de salsão picados

1 xícara (chá) de folhas de rúcula picada

Molho

1 colher (sopa) de amido de milho MAIZENA®

1 xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de margarina sem sal

1 colher (chá) de curry

meia colher (chá) de sal

2 colheres (sopa) de iogurte natural

2 colheres (sopa) de gergelim preto

Modo de preparo

Massa

Ferva meia xícara (chá) do leite e dissolva o cubo de caldo de galinha KNORR Balance. Coloque no liquidificador e junte o restante do leite, os ovos, o óleo, a farinha de trigo e bata por 3 minutos, ou até obter uma massa levemente cremosa e homogênea. Deixe descansar.

Unte e aqueça uma frigideira grande (18 cm de diâmetro). Coloque uma porção de massa suficiente para formar uma camada fina que cubra o fundo da frigideira. Frite um lado e vire para fritar o outro. Passe para um prato e repita a operação até finalizar a massa.

Recheio

Em uma tigela, misture a ricota, o peito de peru desfiado, o salsão e a rúcula, até ficar homogêneo. Reserve.

Molho

Dissolva o amido de milho MAIZENA® no leite.

Em uma panela, derreta 1 colher (sopa) de margarina em fogo médio, junte o curry e misture rapidamente. Acrescente o amido de milho MAIZENA® dissolvido, mexendo sempre, até engrossar. Adicione o sal, a margarina restante e misture.

Deixe esfriar, acrescente o iogurte e misture até ficar homogêneo.

Montagem

Coloque um pouco do recheio sobre metade de uma panqueca, enrole e dobre as laterais. Passe para uma travessa. Repita a operação até finalizar massa e recheio.

Regue o molho sobre as panquecas e polvilhe com gergelim. Sirva em seguida.

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 1 hora

Calorias por porção: 202

(Chef Natalia dos Santos, da Unilever - br.recepedia.com/)