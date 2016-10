Receitas: Panqueca de aveia com recheio de frango e cottage

Gastronomia

Rendimento: 5 porções

Tempo de preparo: 1 hora

Calorias por porção: 314

Ingredientes

Massa

4 colheres (sopa) de aveia em flocos grossos

2 ovos

meia xícara (chá) de farinha de trigo

1 cubo de caldo de galinha KNORR Balance

1 xícara (chá) de leite desnatado fervente

Recheio

500 g de peito de frango, sem pele e sem osso

1 cubo de caldo de galinha KNORR Balance

2 xícaras (chá) de água fervente

250 gramas de queijo cottage

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Massa

No copo do liquidificador, coloque os ovos a farinha de trigo, 3 colheres (sopa) da aveia e o cubo de caldo de galinha KNORR Balance já dissolvido no leite, e bata por 2 minutos, ou até obter uma massa levemente cremosa e homogênea.

Junte a aveia restante e misture sem bater.

Deixe descansar por 10 minutos.

Unte e aqueça uma frigideira pequena (12 cm de diâmetro) em fogo médio e coloque uma porção da massa suficiente para formar uma camada fina que cubra o fundo da frigideira. Frite de um lado e vire para fritar o outro.

Passe para um prato e continue a operação até terminar a massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela de pressão, coloque o peito de frango e o cubo de caldo de galinha KNORR Balance já dissolvido na água, e misture.

Tampe a panela, deixe cozinhar por 15 minutos após o início da fervura. Espere a pressão ceder, abra a panela e retire o frango, desfiando-o grosseiramente.

Transfira o frango desfiado para uma tigela e acrescente o queijo cottage e o cheiro-verde. Misture bem e distribua um pouco do recheio em cada disco de massa e enrole como rocambole. Arrume as panquecas em um refratário e sirva em seguida.

Dica

1. Se desejar, antes de servir acrescente, por cima, o molho de sua preferência.

(Chef Natalia dos Santos, da Unilever - br.recepedia.com/)