Cacau Junior grava clip com MC Guime em comunidade carioca

A gravação atraiu centenas de moradores

No dia 21, MC Guime participou do clipe do pagode "Eu sou favela", de Cacau Junior. A música faz parte do novo CD do cantor, que é padrasto de Lexa, noiva do funkeiro.

A gravação aconteceu em uma comunidade de Deodoro, Zona Oeste do Rio. E atraiu centenas de pessoas. A mãe de Lexa, Darlin, também foi prestigiar o marido, a quem também empresaria.

