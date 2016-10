Receitas: Pudim de chocolate zero açúcar

Gastronomia

Ingredientes:

- 2 xícaras de leite em pó

- 1 xícara de sucralose granular (aquela que se usa por medida e não por peso. Ou 10g de sucralose em pó comum)

- 1 colher de manteiga de coco

- ½ xícara de água quente

- 2 colheres de chocolate em pó (sem açúcar)

- 1 xícara de leite

- 2 ovos

Para a calda:

- 1 xícara de frutose

- 3 colheres (sopa) de água fria

Modo de preparo: Bata no liquidificador o leite em pó, a sucralose, a manteiga de coco e a água quente até formar um creme. Depois, acrescente o leite, o chocolate e os ovos, e bata novamente. Reserve. Para a calda, coloque a frutose com a água fria em uma panela. Leve ao fogo baixo até ficar amarela. Não deixe ficar na cor de caramelo, senão queima. Despeje a calda em uma forma de pudim untada com manteiga de coco. Cubra essa forma com papel alumínio e leve par assar em forno em banho-maria (coloque água no fundo de uma assadeira e coloque a forma de pudim dentro). A temperatura do forno deve ser bem baixia, de no máximo 130 graus. Deixe assar por 30 minutos. Desenforme quando estiver morno.

Rendimento: 10 porções

Valor calórico: 120 calorias por porção

