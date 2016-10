Ex-affair do Neymar aparece em fotos sensuais 

Social

Bastante ousada, Patricia Jordane participa de ensaio para o site Diamond Brazil

Ela ficou famosa por ter dado "uns pegas" no jogador Neymar, alegou durante muito tempo ter ficado com ele diversas vezes. Depois disso, foi capa de revista masculina, posou pro Paparazzo, Bella da Semana, agora foi a vez do site Diamond Brazil fazer um lindo ensaio da modelo Patricia Jordane, a mineira está do jeito que veio ao mundo, ousada não?

Asimp/ Site Diamond

