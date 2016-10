Veridiana Freitas visita barracão da Rocinha

Social

Rápida e decisiva, Veridiana já esteve no barracão da Acadêmicos da Rocinha no dia seguinte de ser confirmada pelo presidente Ronaldo Oliveira como Musa da escola. Com um vestido preto colado, a loira tirou no último dia 20, as medidas, mas não quis contar ainda sobre a fantasia. "A fantasia já passei tudo para o estilista, mas não tenho como contar nada ainda, mas será linda, do jeito que a comunidade merece." Disse Veridiana.

Christian Montecinos/Asimp