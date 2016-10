Musa da Bateria da Acadêmicos do Tatuapé, Gabi Miranda faz criolipólise para perder gordurinhas localizadas

Social

A modelo e atriz Gabi Miranda, Musa da Bateria da Acadêmicos do Tatuapé, está cuidando do corpo para arrasar no sambódromo do Anhembi no Carnaval de 2017.

Além dos exercícios físicos e de manter uma alimentação equilibrada e saudável, a morena buscou a clínica Elegance Santé, na Vila da Penha, Rio de Janeiro, para ajudar a melhorar o seu contorno corporal e assim dar adeus às gordurinhas localizadas.

Para isso, Gabi Miranda recorreu ao método exclusivo Criolipólise Santé, que consiste no congelamento associado a outras tecnologias. O procedimento é seguro, muito eficaz e o resultado começa a ser percebido a partir de uma semana após a aplicação da técnica de criolipólise. Não à toa que cada vez mais famosos têm recorrido à clínica Elegance Santé em busca desse procedimento que tem conquistado vários adeptos. "Estou fazendo o pós-procedimento e não tenho dúvida que o resultado será ótimo. Li muito sobre o tratamento da criolipólise e estou ansiosa para ver o resultado final. Quero deixar a cintura mais fininha e perder aquelas gordurinhas que nem a academia tira", exalta a Musa da Bateria da Acadêmicos do Tatuapé.

Gabi Miranda sofreu com uma bulimia seguida de anorexia após a morte do seu irmão e a perda do seu filho. Ela teve uma forte depressão e chegou a tentar tirar a própria vida por não aguentar o tratamento com vários remédios e por demorar a conseguir reaprender a comer.

A psicanálise e o esporte ajudaram a modelo e atriz a superar a anorexia, mas ela adverte que a doença é séria e que sempre está atenta para não sofrer caso ganhe alguns quilinhos a mais.

Christian Montecinos/Asimp