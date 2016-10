Carol Saraiva ostenta bronzeado: "É a alimentação"

Social

Carol Saraiva ostenta um corpo perfeito e curvas praticamente desenhadas, mas tem outra coisa que vem chamando atenção em suas redes sociais: seu bronzeado.

Dona de uma pele dourada, a modelo fitness, que é um dos principais nomes da atualidade dentro do segmento, ostenta um bronze perfeito e em sua última sessão de fotos não foi diferente.

Mostrando o corpo incrível, Carol também deixou à mostra a marquinha do biquini e comentou sobre os segredos para ficar com o bronzeado perfeito. "Eu amo ter a pele bronzeada! Por isso dedico sempre umas horas no sol. Nunca pego sol no rosto, por isso,sempre antes de sair de casa, passo protetor não oleoso fator 80. Sempre uso boné e óculos quando estou na piscina e praia para evitar mais ainda sol no rosto. Para as sessões de fotos eu sempre esfolio a pele e passo uma tinta que brônzea na hora, ela é usada em competições de fitness, aquela que deixa os atletas bem escuros. E passo também óleo para deixar a pele brilhante. Mas o segredinho para manter a pele por mais tempo bronzeada é a alimentação, fica aqui minha super fica de suco bronzeador que tomo durante todo o verão:

Receita:

Ingredientes

– 1 copo pequeno de suco de laranja

– Meia beterraba crua

– 1 cenoura média

Centrifugue a cenoura e a beterraba e misture ao suco de laranja com gelo."

Vanessa Scarcella/Asimp

