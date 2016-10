As bailarinas Fernanda D´avila e Carol Soares participam de clipe de Xanddy

Social

A bailarina e ex-bailarina do Faustão Carol Soares e Fernanda D'avila, gravaram no último dia 20, o clipe do Harmonia do Samba, da música “Desce Com a Gente” na Bahia. As bailarinas que são fãs da banda mostraram tudo o que sabem de dança no clipe. "Somos torcedoras de carteirinha, adoramos desde o início e já dançamos muitos sucessos da banda." Disse Fernanda D'avila.

Elas são integrantes do clipe ensinando a coreografia da canção que traz uma letra pra cima, a cara da Bahia, cheia de arranjos atuais e percussivos, que conservam os conceitos da banda.

As imagens estão sendo feitas por algumas regiões da capital baiana a exemplo do Trapiche. "Além de admirar e curtir a banda, sempre gostei de dançar. Hoje em dia utilizo a dança como forma de treinamento, pra perder calorias e principalmente para me divertir.

Cada vez mais as pessoas procuram meios de terem uma boa qualidade de vida e acredito muito no potencial de cada música associada a uma coreografia gostosa de dançar. "O Som que eles fazem não deixa ninguém parado." Conclui Fernanda.

As meninas são amigas, queridas e torcedoras declaradas do Harmonia. Quando surgiu essa música, a gente pensou em montar um clip bem dançante e na mesma hora já veio elas na cabeça para compor. Sem contar que elas dançam muiiiito. Aí casou direitinho: como a gente também é torcedor delas, fizemos o convite e deu tudo certo. Estou agradecido, feliz e com a expectativa a mil para ver o resultado” - Xanddy.

Vanessa Scarcella/Asimp

