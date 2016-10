O fenômeno Sua Lasmar estará no Brasil este mês

Social

Quem não conhece a Sue Lasmar? Considerado corpo mais perfeito dos Estados Unidos por nada mais nada menos que Arnold Schwarzenegger e Ronnie Coleman. A pioneira Diva Fitness dando nome a um famoso campeonato nos Estados Unidos, sensação internacional, ela que quase não pisa no país, estará no Rio de Janeiro no próximo dia 22 deste mês para cumprir agendas de trabalho.

"Desta vez fico um mês no Brasil, na serra do Rio de Janeiro onde fabrico minha linha de roupas fitness e fazendo alguns catálogos. É sempre muito bom visitar meu país, a receptividade é maravilhosa." Disse Sue Lasmar.

Com sua história de vida impressionante, Sue Lasmar que já foi "gordinha", hoje é referência e dá dicas para milhares de pessoas. Formada em nutrição, educação física e letras, Sue está solteira e disse que vem ao Brasil com alma de solteira.

"Aceito pretendentes, que seja cavalheiro, bonito e trabalhador. Não ligo para se tem dinheiro ou não, mas não pode ser um encostado né." Brinca Sue Lasmar

Vanessa Scarcella/Asimp

