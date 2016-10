Acadêmicos de Enfermagem realizam campanha de saúde na MRV

Educação

No último dia 14, os acadêmicos de Enfermagem do Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), realizaram a Campanha de Saúde na empresa MRV com atividades desenvolvidas na Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat), que foram: prevenção da hipertensão arterial e aferição da pressão arterial; prevenção da diabete e teste de HGT (Glicemia Capilar), primeiros socorros e outras orientações de saúde.

Este é mais um projeto do curso que o Coordenador Profº Uili de Souza e os acadêmicos do Curso de Enfermagem desenvolveram com sucesso, foram aproximadamente 500 funcionários atendidos.

Asimp/Inesul