Reunião de Lançamento da XV Prova Pedestre Cidade de Londrina Caixa/Inesul

Esportes

No dia 20 de outubro, estiveram reunidos no Instituto de Ensino Superior de Londrina (Inesul), o Professor Edson Ferreira de Siqueira Junior, Coordenador do Curso de Educação Física do Inesul, Sr. Gilberto Miranda, Coordenador da prova pedestre, Sr. Sandro Henrique da Silva, Coordenador do Instituto Paranaense de Esportes e Cultura (Ipec), e os Representantes do Paraná Eventos: Srs. Ricardo Cavalcanti e Lucas Bertolone, onde trataram dos preparativos da prova pedestre de 7km, que será realizada no dia 11 de dezembro. A largada será às 08h00 em frente ao Inesul e a chegada será no mesmo local.

Asimp/Inesul