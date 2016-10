Dia de Finados, festa da melancia ou um belo jardim de flores

Artigos e Opinião

É uma verdadeira festa no céu e um lindo jardim. Em cima dos túmulos, na terra, flores de todos os tipos, desde as mais simples até as mais sofisticadas, seja ela natural ou artificial, e também, velas que simbolizam a luz. Enfim, várias pessoas prestando homenagens aos seus entes queridos, com orações, através da Santa Missa, e também, orações particulares que carregam em seus corações.

É um dia diferente dos outros. Encontramos com parentes, amigos que não víamos há algum tempo, e sem contar que os cemitérios, de todo o Brasil, ficam lotados. Além de rezarmos por aqueles que já se foram, muitas pessoas fazem desse dia uma venda extra, comercializando arranjos de flores, barraquinhas de pastel, de espetinho, de refrigerante, de cachorro quente, e entre outros. Mas o que mais nos chama atenção são os caminhões de melancia e o sorvete tipo americano. Esses, com certeza, não podem faltar. Neste cenário, a rua do cemitério se torna um ponto bem lucrativo.

Em tempo, além de tomarmos sorvetes e levar para casa aquela saborosa melancia, é momento de lembrarmos daqueles que já se foram. Assim que o portão do cemitério fechar e não existir mais ninguém, somente aquele belo jardim enfeitando os túmulos - às vezes acontece de cair até uma chuva mansa em que os antigos falam que é para lavar a alma - devemos refletir sobre nossa vida. “O que será que vou deixar aqui na terra, de lembranças para as pessoas ao meu redor? Será que estou fazendo o que diz na palavra de Deus? Será que estou sendo solidário com meu irmão que mais precisa de mim?”.

É preciso viver com mais intensidade cada momento de nossa vida aqui na terra onde, na verdade, é somente uma passagem. Um dia outras pessoas levarão flores, coroas, queimarão velas a nós. A única certeza que queremos é que outros sintam, também, saudades de nós.

Ana Patrícia Misael Pires - Bandeirantes - Pr.