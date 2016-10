Melhores startups do estado serão conhecidas no Desafio Paraná

Paraná

Cinco melhores negócios de inovação selecionados comporão o grupo de startups paranaenses do Movimento 100 Open Startups e na Open Innovation Week, em São Paulo

Nesta sexta-feira (28), em Curitiba, serão conhecidas as cinco melhores startups do Paraná, durante o evento de encerramento do Desafio Paraná de Startups, organizado pelo Senai Paraná em parceria com a Wenovate e patrocinado pela Furukawa e Sistema Fiep. Vinte empresas finalistas com grande potencial e empreendimentos de inovação passarão por uma banca avaliadora, na qual poderão apresentar seus projetos. As cinco melhores selecionadas vão para São Paulo para participar, em 2017, do Open Innovation Week, um dos mais importante eventos de inovação, que conecta empresas de grande porte com empreendedores iniciantes, e vão compor o Movimento 100 Open Startups.

A banca de avaliação é a última etapa paranaense de um processo que começou em julho deste ano, após a abertura das inscrições para o desafio. Ao todo, 189 empresas que estão em início de atividade e possuem ideias e projetos inovadores para o mercado se inscreveram, segundo Caroline Aguiar, responsável pelo Desafio Paraná. "Teremos uma banca composta por investidores anjo, empreendedores, membros de grandes indústrias e membros influentes do ecossistema de startups de Curitiba para fazer a avaliação", explica.

Cada empresa participante da banca final terá a oportunidade de mostrar seus projetos em um pitch, que é a apresentação do negócio, durante três minutos. No final, cada uma receberá um feedback da banca avaliadora. Como premiação, a primeira colocada será convidada a participar da Incubadora de Startups do Centro Internacional de Inovação do Senai, em Curitiba, na modalidade não residente. Além disso, as cinco melhores colocadas vão para São Paulo para a Open Innovation Week, em 2017, a principal semana corporativa de inovação do país.

Além disso, as selecionadas estarão garantidas no grupo de empresas paranaenses do Movimento 100 Open Startups, ranking das cem melhores, organizado pela Wenovate e que é realizado em São Paulo (a passagem e hospedagem de um integrante por startup serão custeadas pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná - Fiep). Essas empresas farão parte do ranking das melhores do Brasil. Além das cinco paranaenses mais bem colocadas no Desafio Paraná, "outras finalistas também são convidadas a compor este ranking por serem consideradas atrativas para mais de três indústrias conectadas ao Movimento", explica Caroline.

O Paraná é um estado que vem obtendo destaque nacional todo ano na Open Innovation Week. Em 2016, a startup paranaense Beenoculos conseguiu o segundo lugar no Movimento 100 Open Startups e a Encontre Um Nerd, foi a vencedora do Desafio Brasil, programa voltado ao empreendedorismo e à inovação para estudantes empreendedores. Após o resultado deste ano, o diretor executivo da Encontre Um Nerd, Bruno Ramos, frisou que a participação no evento foi importante para “fortificar o contato com empresas, fazer parcerias, discutir finanças”.

Asimp/Desafio Paraná de Startups