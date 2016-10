Projeto Sou Londrina lança nova coleção de souvenirs

Londrina

Produtos com a identidade da cidade foram criados por 15 micro e pequenos empreendedores e poderão ser conhecidos durante um café da manhã, nesta quinta-feira, no Shopping Aurora

Os 40 produtos da segunda coleção de souvenires do Projeto Sou Londrina, inspirados na cultura londrinense e desenvolvidos por 15 micro e pequenos empreendedores, serão lançados para a comunidade local na próxima quinta-feira, dia 27, no auditório do Shopping Aurora, na Gleba Palhano. O projeto, que está na segunda edição, é uma realização do Sebrae/PR, Londrina Convention Bureau e Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) - entidades que integram o Núcleo de Turismo da cidade – e tem o objetivo de incentivar a criação e comercialização de souvenires criativos e inovadores, que fortaleçam a identidade de Londrina.

Os turistas terão à disposição uma grande oferta de produtos com a cara de Londrina para levar para casa como lembrança da passagem pela cidade. Nesta edição, os participantes do projeto vão oferecer quadros, chaveiros, carteiras, ímãs, cadernetas, xícaras, canecas, cafés especiais, bolacha pé vermelho, pantufas, máscaras de dormir, adornos, lápis, velas aromáticas, minipratos decorativos, marcadores de página, bottons, almofadas, camisetas, souplats.

Na avaliação da consultora do Sebrae/PR, Simone Millan, o projeto gera renda para os micro e pequenos empreendedores – como designers, artistas plásticos, arquitetos, artesãos - e ainda proporciona um ganho imenso para a cidade. “São souvenires que vêm para resolver aquele velho problema de as pessoas que nos visitam não terem como levar algo de lembrança, que represente a cidade”, afirma. Segundo Simone, os 15 participantes do projeto passaram por capacitações, consultorias individuais, workshops para criação e curadoria para a formação de preço e desenvolvimento de ficha técnica dos produtos.

O diretor-executivo do Londrina Convention Bureau, Arnaldo Falanca, lembra que o projeto proporciona que a cidade estenda um tapete vermelho para o turista, para que ele sinta prazer em levar para casa uma lembrança de Londrina. “Estávamos carentes nesse setor. Hoje, temos condições de comprar um souvenir e levar para amigos como presente”, conta. Segundo ele, quem ganha com o projeto é a cidade, o turista e também os empreendedores que, formalizados, conseguem gerar renda com novos negócios. “Isso só vem provar o quanto o turismo ajuda no desenvolvimento econômico”, diz.

Na avaliação do diretor de Turismo da Codel, Altemir Lopes, o projeto é importante porque, por meio dos produtos, faz com que as pessoas de fora conheçam um pouco sobre a história e memória de Londrina. “Dá visibilidade para a cidade”, opina. Tem sido comum, segundo ele, os próprios londrinenses adquirirem os souvenires para presentear. “É um projeto fantástico, que imprime o nome de Londrina Brasil afora”, destaca.

A empresária Edilaine Ferrigno, da D’Lara Calçados, está no projeto pelo segundo ano consecutivo. Na primeira edição, ela participou com os famosos chinelos do modelo Pé Vermelho. “É a marca registrada de Londrina”, lembra. Para este ano, a empreendedora criou novos produtos: pantufas e máscaras de dormir. Para ela, que possui a empresa há oito anos e trabalha com produção de chinelos para eventos. Para ela, participar do Sou Londrina tem sido muito importante, pois divulga o trabalho e abre mercado.

Pontos de vendas

Os novos souvenires serão comercializados nas diversas lojas parceiras do Sou Londrina: Artezanatu’s; O Armazém Café; Loja Ciranda; A Casa Amarela; Karilu; Café com Propósito; Boleria Dom Leonardi; Papelaria Paperi; Loja Doutromundo; Loja Zonna do Aroma; La Bella Casa; e Kanto Inkieto.

Lançamento

O lançamento da segunda coleção de produtos do projeto Sou Londrina será a partir das 8h30 desta quinta-feira, dia 27, durante um café da manhã no auditório do Shopping Aurora, que fica na Avenida Ayrton Senna da Silva, 400, na Gleba Palhano, em Londrina.

Identidade

Um dos objetivos do Sou Londrina é fortalecer a identidade da cidade, por meio da criação dos souvenires, que são definidos como produtos de alto valor cultural, que resgatam a memória de determinado lugar, utilizados para presentear as pessoas.

Além de preservar a memória de Londrina, o projeto oferece diversas vantagens, como geração de renda para os produtores locais, promoção de capacitação para os empreendedores e artistas selecionados, além de ampliação do mix de produtos e dos pontos de vendas.

Para garantir a diversidade dos produtos, as vagas para os participantes foram distribuídas dentro das seguintes áreas de atuação ou matéria-prima utilizada: cerâmica e vidro; couros, fibras naturais, sementes, pedras e outros; fios e tecidos; madeira; metais; papéis, ceras, massas, resinas, gesso, parafina e borrachas; e produtos alimentícios e bebidas.

Os produtores selecionados poderão utilizar o selo do Sou Londrina por dois anos. Após este período, terão a oportunidade de renovar o contrato ou então comercializar os produtos no mercado.

Asimp/Sebrae/PR