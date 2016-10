LBV participa de simpósio da ONU sobre desafios globais

Geral

O Comitê de ONGs sobre Espiritualidade, Valores e Interesses Globais das Nações Unidas realiza hoje, 27, o simpósio “Igualdade de participação dos jovens para os desafios globais”. O evento é parte das comemorações da Semana de Espiritualidade (entre os dias 25 e 28 de outubro) e pretende mostrar como a juventude pode ser determinante para que o planeta supere alguns obstáculos.

A Legião da Boa Vontade palestrará no simpósio representando a América Latina e o Caribe, compartilhando suas experiências de 66 anos de trabalho socioeducacional e incentivo ao protagonismo infantojuvenil. “A primeira coisa que me veio à mente foi a LBV e os maravilhosos programas educacionais que desenvolve e que eu tive a oportunidade de conhecer quando estive no Brasil há dois anos”, destacou a presidente emérita do Comitê da ONU e coordenadora do simpósio, Sharon Hamilton Getz.

“A grande questão é os jovens não pensarem que somos nós que sabemos tudo, mas que podemos mostrar que pode haver igualdade, parceria, e oferecer-lhes todo o apoio que precisarem. Tenho certeza que teremos um resultado maravilhoso”, disse a sra. Getz.

Por iniciativa dos organizadores, o encontro também celebrará os trinta anos da LBV dos Estados Unidos (30 de outubro) e contará com a apresentação do Coral Ecumênico Infantojuvenil Boa Vontade de São Paulo/SP, Brasil, que cantará via internet na abertura do evento.

LBV NA ONU

A Legião da Boa Vontade possui, desde 1999, status consultivo geral no Conselho Econômico e Social (Ecosoc) das Nações Unidas, além de ser associada ao Departamento de Informação Pública (DPI) da ONU, desde 1994. Essa condição permite à Instituição participar e contribuir na discussão dos temas do Ecosoc em Nova York (EUA), em Genebra (Suíça) e em Viena (Áustria), compartilhando suas recomendações quanto à implementação de políticas públicas e ações humanitárias internacionais. Em 2004, a LBV foi cofundadora do Comitê de ONGs sobre Espiritualidade, Valores e Interesses Globais nas Nações Unidas em Nova York.

Asimp/LBV