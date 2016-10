Ministério da Integração Nacional libera R$ 5,8 milhões para Londrina reconstruir pontes

Londrina

O Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, assinou na terça-feira (25) portaria autorizando o empenho e a transferência de R$ 5.865.760,00 para a Prefeitura de Londrina, destinados à execução de obras de reconstrução de 10 pontes que foram levadas pelas fortes chuvas no município em 11 de janeiro deste ano. A portaria do Ministério foi publicada no Diário Oficial da União de ontem (26). O valor corresponde ao total das licitações feitas pela Prefeitura de Londrina.

O Deputado Federal Marcelo Belinati acompanhou o ato de assinatura da portaria do Ministro Helder Barbalho, em Brasília, acompanhado do Vereador em Londrina, Mario Takahashi (PV); do Deputado Federal João Arruda (PMDB-PR) e do Senador Alvaro Dias (PSDB-PR).

Estes recursos foram destinados no início do ano pelo então Ministro da Integração Gilberto Occhi, atual presidente da Caixa Econômica Federal, que veio à cidade em janeiro logo após as chuvas a convite do Deputado Marcelo Belinati, que o-acompanhou em visita às áreas atingidas e solicitou ajuda federal para recuperação diversas pontes na cidade.

Marcelo, que acompanhou todo o processo e se empenhou pela aprovação no Ministério da Integração Regional afirmou que é muito importante estes recursos Federais. “O Município precisa de ajuda, afinal, os prejuízos com a chuvas foram enormes. Vamos continuar esta luta e buscar viabilizar mais recursos Federais para que Londrina recupere todas as áreas prejudicadas”, declarou.

Os recursos devem ser aplicados de forma obrigatória nos locais apontados no plano de trabalho apresentado pela Prefeitura. O cronograma de desembolso prevê a liberação do recurso em duas parcelas. O prazo de execução das obras e serviços é de 365 dias a partir da publicação da portaria.

O Município já concluiu o processo licitatório para a contratação de serviços de reconstrução de dez pontes.

Confira a lista das 10 pontes

• Ponte da estrada Paiquerê/Guairacá sobre o Rio Taquara

• Ponte Fazenda Canaã sobre o Córrego do Gavião

• Ponte da Estrada Nakamura

• Ponte da Estrada Laranja Azeda/Limeira

• Ponte da Estrada Rural do Faustino

• Ponte Paiquerê/Lerroville sobre o Rio Taquara

• Ponte sobre o Ribeirão Clementino (Estrada do Aguiar - Guaravera)

• Ponte sobre o Rio Amarelinho (estrada Eldorado)

• Ponte de ligação da Estrada da Usina Apucaraninha ao Pari Paró (Lerroville)

• Ponte sobre o Ribeirão Cafezal, na Rodovia Mábio Gonçalves Palhano.

Alexandre Sanches/Asimp