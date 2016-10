Juliano Maximiano apresentador do Reality Sexytape é destaque no carnaval de SP

Social

Juliano Maximiano de 24 anos, é natural de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, e atualmente residindo na capital de São Paulo. É destaque no carnaval paulistano, desfilando pelas escolas de samba X9 Paulistana e Flor de Liz, além de estar em negociação com uma terceira escola, sendo está do grupo especial.

Há três anos na agremiação X9 Paulistana, começou como passista e no carnaval do ano passado estreou na frente do abre alas e para 2017 recebeu o convite para ser destaque. Ainda é considerado um jovem no samba, porém muito bem quisto e respeitado dentro da agremiação.

Adquiriu de um amigo mestre sala o apelido carinho de 'Juju Popular', e é uma pessoa conhecida por usar alguns bordões marcantes, personalidade forte e ser extremamente extrovertido.

O jovem rapaz já trabalhou como promoter em algumas baladas na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, é produtor na GR6 Eventos, considerada umas das maiores empresas de funk do brasil, foi o pioneiro em levar personalidades da mídia para gravar vídeo clipe funk. Quando começou a ganhar destaque nesse meio de produção, realizou a produção do clipe de famosos funkeiros, além de ter sido o primeiro a apresentar um programa em uma WebTv voltado a esse público, e atualmente é apresentador do reality show sexytape.

Sempre polemico, Juliano que já foi evangélico batizado, budista praticante, e atualmente católico com frequências na umbanda, revela que já se viu envolvido no meio de muitas polêmicas, quando estava com mais frequência no meio artístico, chegando a confidencializar que recebeu vários nudes de personalidades da mídia.

Renato Cipriano/Asimp