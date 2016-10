Tati Zaqui grava clipe de novo single "Rebelde e Abusada"

Social

Trabalho ressalta sensualidade da cantora em música que fala sobre empoderamento feminino e mescla pop com reggeaton

O clipe da música "Rebelde e Abusada" de Tati Zaqui, acaba de ser rodado na cidade de Curitiba e promete ser um divisor de águas na carreira da cantora, que está mais envolvida com a pop music a cada novo trabalho.

O clipe foi gravado por duas grandes produtoras, a "Fantástica Filmes", com filmes premiados no mercado publicitário, entre eles o famoso "Pôneis Malditos" e a "Catalunya Filmes", empresa responsável pelo material audiovisual da Globosat, Brahma, Tomorrowland, entre outros.

Sensual, o clipe é marcado por coreografia ousada e muitas trocas de figurino. Uma das peças usadas pela cantora no clipe tem quase 6 mil cristais Swarovski e foi escolhido por Claudio Torelli - um dos grandes nomes da moda brasileira.

"Estou muito feliz com o resultado. Tenho certeza que as pessoas ficarão surpreendidas com 'Rebelde e Abusada', da mesma forma que eu fiquei. É algo novo na minha carreira, espero que meus fãs gostem.", declara a cantora que tem milhões de seguidores nas redes sociais e foi recentemente apontada como uma das cinco artistas brasileiras mais seguidas na internet.

O lançamento de "Rebelde e Abusada" está previsto para o dia 31 de outubro.

Roberto Rodrigues/Asimp

Clique nas fotos para ampliar