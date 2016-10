Sucesso em todo o Brasil, cantor Binho Ribeiro fala sobre a carreira

Social

O talento de Binho Ribeiro indiscutivelmente vem de berço. Não à toa que o cantor de 26 anos de idade começou na música aos 9 anos quando ganhou seu primeiro violão. Seu sonho era ser jogador de futebol, mas o amor pela música falou mais alto.

Aos 11 anos, Binho montou sua primeira banda de colégio e participou de festivais estudantis, aniversários de amigos e eventos. Aos 13 anos foi convidado para tocar em casas noturnas e eventos com a banda Rootstock, que lançou um CD em 2013 com a participação de Binho Ribeiro na faixa "Piolho no meu Dred".

Binho, então, decidiu iniciar sua jornada solo. Convidando para tocar na Praia de Torres, no Rio Grande do Sul, o cantor conquistou todo o litoral gaúcho, tendo no seu currículo shows em locais como Scooba, Bora Bora, Pub da Ilha, Seven e Dubay. Na volta a Porto Alegre depois da primeira temporada no litoral, o trabalho do músico começou a ser registrado em matérias em jornais como Zero Hora, Correio do Povo e Diário Gaúcho, além de reportagens em rádios e canais de TV.

Depois de uma longa caminhada, Binho foi convidado para abrir o show de Lulu Santos em 2010. O grande sucesso fez o cantor ser convidado para abrir shows de grandes nomes da música brasileira como Jota Quest, Maria Gadú, Paralamas do Sucesso, Frejat, entre outros.

Ele participou de três eventos com Seu Jorge sendo um deles na casa de Ronaldinho Gaúcho. Binho agradou e foi convidado para retornar com um show exclusivo na festa do jogador de futebol. O músico também fez parcerias em shows com artistas como Armandinho, Claus e Vanessa, Lica Tito, Serginho Moah, Catuípe, Zé Caetano, Paulo Dionísio, Alexandre Aragon, Adriano Trindade, Evandro Moah, Família Sarará, Lais Tetour e Sevenlox.

Binho Ribeiro completou 10 anos de carreira em 2014 e lançou seu primeiro DVD chamado "10 Anos de Estrada" com a música "História de Pescador" como destaque. No Brasil, o cantor já tocou em casas noturnas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do sul. Em 2015, ele fez sua primeira turnê internacional e se apresentou em cassinos e casas noturnas de cidades como Montevidéu, Punta del Diablo e Punta del Este, todas no Uruguai. Na viagem, Binho teve o privilégio de cantar com músicos internacionais como Donavon Frankenreiter, Julian Marley e The Wailers. No mesmo ano ele participou do evento Brazilian Day em San Diego, nos Estados unidos.Com o intuito de gravar seu novo trabalho, Binho Ribeiro agora está morando no Rio de Janeiro. Recentemente ele cantou uma música de Djavan com o jogador e amigo Adriano Imperador. Site: www.binhoribeiro.com

Sobre a música

Composta em parceria com Fabio Romão, produtor e arranjador, Binho Ribeiro lança como música de trabalho a música "história de pescador". Gravada alguns anos atrás a faixa conta com a participação do Mano Changes vocalista da banda comunidade ninjitsu. Além desta versão que já toca nas rádios do rio grande do sul, também conta com vídeo clipe ao vivo extraído da comemoração dos 10 anos de estrada do cantor.

A canção fala de fé, perseverança e superação. Passando por um momento difícil como todo ser humano passa Binho aproveitou pra dialogar com seus amigos músicos e desse diálogo nasceu a canção História de Pescador aonde fala que sempre a uma saída, e está saída está na fé, seja ela qual for, por uma paixão indescritível por Praia, mar, natureza, foi nas águas que o músico encontrou uma luz de fé. Aonde ele trata como seu Porto Seguro a mãe iêmanja. Com uma pitada de swing, soul music e groove característico do cantor, ele ilustra essa história na música da forma mais divertida possível.

