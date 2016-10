Samba de gafieira em Londrina

Social

Jimmy de Oliveira ministra workshop em Londrina

Entre os dias 28 e 30 de outubro a Escola de Dança Augusto Bogo (R. Belo Horizonte, 110 - Centro, Londrina) sediará um workshop de samba de gafieira com Jimmy de Oliveira, um dos mais premiados professores de dança do país. Com currículo invejável, Jimmy venceu todos os concursos de dança nos quais concorreu, além de participar de shows de expoentes da música brasileira como Martinho da Vila, Neguinho da Beija Flor, Leny Andrade, Jair Rodrigues, Angela Maria, Tania Alves, Alcione e Belo.

O workshop ministrado em Londrina contará com módulos de samba tradicional e samba funkeado, (samba funk ou samba Jimmy). Criado por ele em 1998, a modalidade traz um samba mais atual, que explora com intensidade os movimentos corporais.

Para outras informações pelo telefone (43) 3027-2214