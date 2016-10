Prefeitura informa o que abre e fecha no Dia do Servidor Público

Londrina

Serviços essenciais como Samu, Siate e Prontos Atendimentos permanecerão abertos. Alunos da rede municipal de ensino terão aula normal nesta sexta-feira (28)

A Prefeitura de Londrina informa os serviços que estarão funcionando durante o feriado do Dia do Servidor Público desta sexta-feira (28). A sede administrativa da Prefeitura e de seus órgãos públicos como a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Companhia de Habitação de Londrina (Cohab) e Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD) não terão expediente neste dia, reabrindo na segunda-feira (31).



Cultura - O Museu de Arte de Londrina (Rua Sergipe, 640) e a Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza (Av. Rio de Janeiro, 413) estarão fechados e retomam o atendimento na segunda-feira (31).



Educação – As Escolas da Rede Municipal e os Centros Municipais de Educação Infantil dispõem de calendário próprio de atividades. Por isso, ambos funcionarão normalmente durante a sexta-feira (28). A sede administrativa da Secretaria Municipal de Educação também estará aberta, das 8h às 14h, na Alameda Júlio de Mesquita Filho, 35, Vila Ipiranga.



Saúde – No feriado, estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde 12 horas, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a Policlínica. As Unidades Básicas de Saúde de 16 horas (Maria Cecília e União da Vitória) funcionarão das 7 às 23 horas.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas (Maria Angélica Castoldo e do Jardim Sabará) abrirão normalmente, assim como o Pronto Atendimento psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (Siate).



CMTU

Transporte coletivo - Os ônibus irão circular com a tabela normal, seguindo os horários previstos para os dias úteis.

Trânsito - Os agentes irão atuar na fiscalização do trânsito em escala reduzida.

Feiras Livres - As feiras livres e Feiras da Lua terão funcionamento normal.

Limpeza Urbana - O serviço de capina e roçagem será feito normalmente. A coleta do lixo comum não sofrerá alterações. A coleta dos resíduos recicláveis também segue sem interrupções. Os Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela estarão abertos para o recebimento de resíduos das 8h às 17h. No sábado, o atendimento será entre as 8 às 12 horas

Administrativo - Os setores de atendimento ao público da CMTU terão recesso na sexta-feira (28), voltando a atender na segunda-feira (31), a partir das 8 horas.

Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) - A Rodoviária terá serviço normal das equipes operacionais, com recesso das atividades administrativas, somente.

