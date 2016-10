LEC está motivado para enfrentar o Criciúma

Londrina E.C.

Delegação alviceleste embarcou na tarde desta quarta-feira, 26, para enfrentar o Criciúma na próxima sexta-feira. Elenco está confiante em um bom resultado

Não há dúvidas de que o Londrina Esporte Clube (LEC) está na briga pelo acesso à série A do Campeonato Brasileiro de 2017. A campanha alviceleste atingiu 52 pontos e ocupa o quarto lugar na classificação. Para se consolidar no G4, o Tubarão buscará nesta sexta-feira, 28, contra o Criciúma, mais uma importante vitória fora de casa. Na partida do primeiro turno realizada no estádio do Café, o LEC empatou em 2 a 2 com o Criciúma. Os gols alvicelestes foram marcados pelo capitão Germano e o atacante Jô.

O meia Zé Rafael comentou sobre as motivações para a partida e falou sobre a confiança adquirida pelo elenco alviceleste para buscar o acesso à elite do futebol nacional. "Temos certeza que será mais um jogo difícil e muito disputado. Mas nossa equipe está preparada e motivada para vencer e ir em busca do acesso. Desde o começo do campeonato, estamos nos preparando muito para essa fase final da competição, ainda mais com a possibilidade de dependermos só de nossos resultados para subir. E isso nos motiva ainda mais para buscar um grande resultado", destacou o meia alviceleste.

Zé Rafael falou sobre a pausa de dez dias entre uma partida e outra - a última partida do LEC foi no dia 18 de outubro - que serviu para deixar o time mais afinado para o confronto diante do Criciúma. " Tivemos uma pausa grande e isso os ajudou para manter o nível nos treinamentos e melhorar o que era preciso na equipe. Temos uma equipe jovem, muitos jogadores foram evoluindo ao longo do campeonato e chegamos fortes para a briga pelo acesso. Mas antes, precisamos estar focados para enfrentar o Criciúma", complementou Zé Rafael.

FRANÇA TITULAR

Com as ausências de Germano e Anderson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Cláudio Tencati utilizará o volante França como tilular e apoio no meio-campo.

"Todo desejo de um jogador é ser titular. Treinei durante meu período de recuperação e chego bem para a partida. O pensamento é de vitória e buscar os três pontos. Será uma honra substituir o capitão Germano e espero ser um substituto à altura", destacou o volante França.

Asimp/LEC