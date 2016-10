Prefeito destaca parceria do Município com resgate aeromédico

Geral

Durante comemoração de quatro anos de atividade da corporação, prefeito de Londrina destacou a atuação de médicos e enfermeiros do Samu Londrina

O prefeito Alexandre Kireeff participou, nesta quinta-feira (27), da solenidade de comemoração dos quatro anos de implantação da base do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), em Londrina. O evento, que contou com a presença do governador Beto Richa, também comemorou os seis anos de atividade da corporação no Paraná.

Em seu pronunciamento, Kireeff destacou o convênio de cooperação entre Município com o BPMOA, através da atuação de oito médicos e dois enfermeiros do Samu Londrina. “Trata-se de um serviço de emergência e de resgate aeromédico espetacular. Durante as chuvas de janeiro, por exemplo, fez toda a diferença no atendimento à população naquele momento que nós tínhamos comunidades isoladas”, frisou.

A plataforma em Londrina, que atende cidades do Norte e do Norte Pioneiro do Estado, já prestou 1.271 atendimentos em missões policiais e de bombeiros. O BPMOA foi criado em 2010 e tem sua sede em Curitiba (PR). A base de Londrina abrange cidades num raio de 150 quilômetros.

Participaram também da solenidade o Secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita de Oliveira, o Chefe da Casa Militar e da Defesa Civil do Paraná, coronel Adilson Castilho Casitas, o Subcomandante Geral da Polícia Militar, coronel Arildo Luís Dias, o Comandante da Base Norte do Batalhão de Polícia Militar de Operações, major Julio Cesar Pucci dos Santos, além de parlamentares e autoridades.

