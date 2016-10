Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 28/10/2016

Primeira Leitura (Ef 2,19-22)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 19já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. 20Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. 21É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. 22E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 18 2-3.4-5)

— Seu som ressoa e se espalha em toda a terra.

— Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento, a obra de suas mãos; o dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia.

— Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas; seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz.

Evangelho (Lc 6,12-19)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

12Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. 13Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: 14Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; 15Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; 16Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor.

17Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. 18Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. 19A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele, e curava a todos.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

A Palavra faz de nós verdadeiros apóstolos

A Palavra de Deus transforma a nossa forma de pensar, de falar, de agir. A Palavra de Deus faz toda a diferença e nos faz realmente apóstolos d’Ele

“Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados” (Lucas 6, 18).

Aproximamo-nos de Jesus para sermos curados. Ele nos quer curados e libertos, não nos quer presos a nenhum espírito que tire a nossa liberdade e o homem interior que há dentro de nós.

Hoje, olho para o exemplo de Jesus que passou a noite toda em oração para escolher os Seus apóstolos. Celebramos, hoje, dois deles: São Simão e São Judas. O Judas que celebramos é o Judas Tadeu.

O Judas Iscariote também foi escolhido por Jesus, mas não correspondeu à escolha feita. Jesus não escolheu os melhores, os mais capazes e santos, pois entre os Seus apóstolos havia toda qualidade e espécie de apóstolos.

Com todas as fraquezas que há no ser humano, Deus nos olha do jeito que somos, com a matéria que somos, com os fracassos que temos, com as virtudes que carregamos, e também com nossos vícios e limites (próprios da nossa natureza humana).

Não vale se acovardar ou dizer: “Eu sou assim mesmo e não mudo!”. Muda sim, porque a graça de Deus nos muda!

A traição que fazemos à Palavra de Deus é não permitirmos ser mudados por ela. Não estamos aqui para acusar Judas Iscariotes. Estamos aqui para demonstrar que o caminho do apostolado, do seguimento a Jesus se faz na docilidade à Sua Palavra, em ouvir a Palavra de Deus e deixar-se transformar por ela.

O apóstolo de Jesus não é aquele que prega a Palavra de Deus em primeiro lugar. O apóstolo de Jesus é aquele que foi primeiro pregado, empregnado pelas palavras de Cristo e foram por elas transformados.

A Palavra de Deus transforma a nossa forma de pensar, de falar, de agir. A Palavra de Deus faz toda a diferença e nos faz realmente apóstolos d’Ele!

Por isso, Deus está nos chamando pelo nosso nome, e mais do que isso, está dando uma riqueza de significado ao nosso nome para que ele leve a riqueza do significado da fé que carregamos. Somos cristãos, seguidores do Cristo e vamos levar a Sua Palavra, que transformou a nossa vida, para que ela também transforme muitos corações.

As pessoas vinham para ouvir Jesus e uma vez que O ouviam, eram curadas e libertas dos espíritos que atormentavam o coração delas. Quando deixamos sermos tocados pela Palavra de Deus, ela vai nos curando, transformando-nos, renovando o nosso interior e a nossa alma.

Deixe, permite que a Palavra de Deus seja libertação na sua vida!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn