Inaugurada a Universidade Aberta do Brasil na zona norte de Londrina

Educação

Trata-se da primeira instituição de ensino superior daquela região; vestibular está marcado para dia 27 de novembro

O prefeito Alexandre Kireeff participou, ontem (27), da solenidade de inauguração do polo presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Londrina, primeira instituição de ensino superior localizada na região norte da cidade. O evento contou com a presença da secretária municipal de Educação, Janet Thomas.

“Ficamos muito felizes que a UAB tenha sido concretizada, utilizando um espaço que estava deteriorado e abandonado. Com isso, poderemos oferecer ensino superior de qualidade, de forma gratuita aqui na zona norte”, frisou Kireeff. O polo presencial está localizado no anexo do Centro Esportivo Maria Cecília, no Conjunto Habitacional Maria Cecília.

Para a secretária municipal de Educação, Janet Thomas, a implantação de um polo UAB promove e democratiza a oferta de ensino superior, facilitando o acesso à educação pública gratuita de ensino superior em Londrina. “A viabilização do acesso à formação de qualidade valoriza o aspecto humano e também o aspecto econômico da região”, salientou.

Participaram também da cerimônia o presidente da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld), José Roberto Hoffmann, o vereador Junior dos Santos Rosa e o deputado federal Alex Canziani.

Primeiro vestibular - O espaço físico do Polo Londrina conta com amplo estacionamento, sala de informática, sala de tutoria, biblioteca, coordenação e secretaria, além de todas as condições de acessibilidade garantidas pela adequação do prédio. O primeiro curso aprovado para a UAB Londrina foi o de Licenciatura em Letras. Para a realização do vestibular, que acontecerá no dia 27 de novembro, estabeleceu-se parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM). Foram ofertadas 35 vagas para ampla concorrência e sete para cotas sociais.

As aulas serão ministradas por docentes da Universidade Estadual de Maringá (UEM) na modalidade Educação à Distância (EAD) e os encontros presenciais serão nas segundas-feiras à noite, no polo da UAB Londrina. Os alunos que não tiverem acesso a um computador com conexão à internet, poderão utilizar o Laboratório de Informática, onde estarão disponíveis 24 máquinas.

De acordo com a coordenadora do Polo Londrina, Valéria Duarte, Londrina poderá receber novos cursos a partir de 2017, após novo edital emitido pelo Ministério da Educação (MEC). O polo já recebeu autorização para receber o curso de Educação Física, por estar anexo ao Centro Esportivo do Maria Cecília, que conta com piscinas, ginásio coberto e campo gramado.

O curso de Educação Física, em modalidade semipresencial, será ofertado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por isso, as aulas presenciais práticas serão ser ministradas pelos professores da UEPG, na sede do polo Londrina. Já a parte teórica do curso será feita à distância e os alunos serão orientados por tutores. “Os primeiros contatos com a UEPG já foram realizados e esperamos, para 2017, a realização do vestibular”, informou Valéria.

Sobre a UAB - A UAB foi criada em 2005 pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de ampliar a oferta de cursos superiores em instituições públicas na modalidade Ensino a Distância (EAD). Para isso, o programa articula as ações entre as instituições públicas de ensino superior e os governos municipais e estaduais. Todos os cursos recebem certificado, sendo que o diploma de ensino superior EAD tem a mesma validade de um curso ministrado presencialmente e sairá com o nome da universidade ministrante.

N.com