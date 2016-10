Sine oferece 471 vagas de emprego em Londrina

Londrina

São 90 vagas exclusivas para pessoas com deficiência; devido ao Dia do Servidor Público hoje (28) não há atendimentos

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda disponibiliza, por meio do Sistema Nacional de Empregos (Sine), 471 vagas de emprego em Londrina, a partir desta segunda-feira (31). Do total de oportunidades, 90 são exclusivas para pessoas portadoras de deficiência ou em reabilitação.

As 381 vagas gerais são disponibilizadas para todas as pessoas, e abrangem várias áreas. São ofertadas 165 vagas para operador de atendimento receptivo (telemarketing), 150 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 30 para alimentador de linha de produção, 15 para vendedor de comércio varejista, 5 para motorista carreteiro, 2 para auxiliar de cozinha e 1 para farmacêutico. Também há oportunidades para chefe de cozinha, vendedor de serviços, cuidador de idosos, almoxarife e assistente de logística de transporte.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) não realiza atendimento ao público hoje (28), em virtude do Dia do Servidor Público.

Vagas PCD – Dentre as vagas exclusivas para pessoas com deficiência ou em reabilitação, 75 são oferecidas para operador de telemarketing receptivo. Ainda há vagas para orientador de tráfego para estacionamento, auxiliar administrativo, porteiro, assistente de vendas, empacotador (a mão), conferente de mercadoria e auxiliar de manutenção predial, entre outras.

As vagas não preenchidas permanecerão na lista da semana seguinte. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador, tendo em mãos a carteira de trabalho. A entrega de senhas para atendimento é feita até as 12 horas, e a Agência do Trabalhador fica na rua Pernambuco, 162, centro.

