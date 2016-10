Audiência Pública que debate acesso à Educação Infantil será na terça (1º)

Educação

Intenção é apresentar e receber ideias sobre soluções possíveis para a redução e zeramento da fila de espera dos alunos de zero a 3 anos

O prefeito Alexandre Kireeff e a secretária municipal de Educação, Janet Thomas, irão participar da audiência pública sobre o “Atendimento à demanda da Educação Infantil pela Rede Municipal de Educação de Londrina", que será realizada na terça-feira (1º), às 19 horas, no auditório do Centro Municipal de Educação Infantil Valéria Veronesi (Rua Benjamin Constant, 800, no Centro).

A intenção é apresentar e debater ideias sobre soluções possíveis para a redução e zeramento da fila de espera dos alunos de zero a 3 anos, da rede municipal de ensino. Isso porque, desde junho deste ano até o momento, houve um aumento de 30% na procura pelo ensino público em Londrina. De 5.500 alunos, a demanda subiu para 7 mil, em apenas quatro meses.

As propostas debatidas na audiência pública serão levadas à análise do Poder Executivo e devem ser implementadas no próximo ano letivo. Qualquer cidadão interessado em participar e expor sua sugestão sobre o assunto pode se credenciar, às 19 horas, no local do evento.

A Secretaria de Educação espera receber cerca de 300 pessoas, entre pais, educadores e interessados. “É importante que os diversos segmentos da sociedade participem e deem sua opinião, porque é um momento de escuta, de trazer e debater novas ideias, posições e pareceres, que podem ajudar o município a chegar a uma solução para zerar a fila de espera em 2017”, explicou Lucia Moreira, diretora de planejamento da Secretaria de Educação.

Atualmente, cerca de 6 mil crianças de zero a 3 anos estão matriculadas na rede municipal, assim como outras 8.700, de 4 e 5 anos, o que totaliza mais de 14 mil alunos na rede pública. Em 2016, o município conseguiu zerar a fila de espera para os alunos de 4 e 5 anos e a intenção é fazer o mesmo com os estudantes de 0 a 3 anos.

