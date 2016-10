"Com garra e disposição vamos enfrentar o Criciúma", disse o meia Fillipe Soutto

Londrina E.C.

O meia alviceleste também analisou como será o posicionamento do meio-campo do Tubarão com as ausências do capitão Germano e o volante Anderson.

O Londrina Esporte Clube já está em Santa Catarina para enfrentar o Criciúma na noite de hoje, às 19h15, no estádio Heriberto Hulse, pela 33ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Cláudio Tencati promoverá algumas alterações no meio-campo alviceleste em razão da suspensão pelo terceiro cartão amarelo do capitão Germano e do volante Anderson.

O meia Fillipe Soutto falou sobre as mudanças no meio-campo do Tubarão. " As características de quem irá compor o meio-campo são parecidas das de quem não irá jogar. O que pode mudar um pouco é a questão de ritmo de jogo, mas isso não será problema, pois jogaremos com garra, disposição, comunicação entre os jogadores e buscaremos um grande resultado", afirmou Fillipe Soutto.

PROJEÇÃO

O meia alviceleste acredita que o jogo contra o Criciúma será difícil, mas que o Londrina irá mostrar porque o alviceleste está na briga pelo acesso. " O Criciúma irá propor o jogo e jogando em casa, pressionará o Londrina. Será um jogo complicado e com um adversário que gosta de controle e posse de bola. Embora as dificuldades, temos a responsabilidade de anular as investidas do Criciúma. É uma partida que podemos vencer e iremos mostrar porque estamos na briga pelo acesso", destacou Soutto.

Asimp/LEC