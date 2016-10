Pronatec recebeu cerca de 300 inscrições

Geral

Cursos começam amanhã (29); cadastro ficou a cargo da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER)

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) ficou responsável pelo primeiro cadastro dos interessados em participar dos cursos gratuitos ofertados pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Durante a última semana, 282 trabalhadores preencheram o cadastro e irão disputar as 200 vagas disponíveis. O processo de seleção será feito pela entidade que vai realizar o curso. As aulas começam neste sábado (29).

Para o gerente de Qualificação Profissional da SMTER, Carlos Ribas, a procura pelos cursos reflete o interesse dos trabalhadores em buscar um diferencial no mercado de trabalho. “Os cursos ofertados habilitam o trabalhador a uma nova ocupação, além de ampliar o leque de possibilidades na busca pela reinserção”, analisa.

Os cursos ofertados foram para as seguintes ocupações: desenhista mecânico; montador de painéis elétricos; torneiro mecânico; mecânico de máquinas industriais; instalador e reparador de equipamentos de transmissão em telefonia; instalador e reparador de redes, cabos e equipamentos telefônicos; e montador e reparador de computadores. Os trabalhadores recebem, além da certificação, um auxílio financeiro durante o período de curso.

