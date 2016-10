Casa da Mulher oferece oficina de modelagem de roupa

Cidades

Também estão abertas as inscrições para o curso de modelagem de roupa pet (básico)

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, por meio da Casa da Mulher, está com inscrições abertas para a oficina de Modelagem de Roupa (básico), que será realizada no dia 1º de novembro, às 14 horas. O objetivo é ensinar o processo da modelagem a partir de uma peça de roupa pronta.

Também estão abertas as inscrições para o curso de Modelagem de Roupa Pet (básico), que acontece no dia 4 de novembro, às 14 horas. Neste curso as participantes aprenderão a produzir moldes de roupa para animais domésticos como cachorro e gato. Os materiais necessários para as aulas são fornecidos pela Casa da Mulher.

Os cursos são gratuitos e as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas no telefone 3378-0111. As oficinas na Casa da Mulher são destinadas, prioritariamente, a mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo é que as participantes conquistem uma fonte alternativa de renda. A Casa da Mulher está localizada na rua Máximo Peres Garcia, 340.

