Câmara abre inscrições para concurso público

Londrina

Ao todo serão contratados 15 novos profissionais de nível técnico e superior; provas serão realizadas no dia 29 de janeiro

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Londrina que será organizado pela Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (Cops/UEL). Os interessados devem fazer as inscrições somente via internet, até o próximo dia 28 de novembro, no endereço eletrônico www.cops.uel.br, que também disponibiliza o edital completo com todas as informações sobre o concurso. As provas serão realizadas no dia 29 de janeiro de 2017.

O processo seletivo prevê a contratação de cinco técnicos legislativos, cujo requisito mínimo é a apresentação do diploma de conclusão do Ensino Médio; e 10 profissionais de nível superior que deverão apresentar diploma ou certificado de conclusão de Curso de Graduação exigido para o cargo. Serão selecionados dois advogados, um analista de informática, um analista de recursos humanos, um jornalista, um relações públicas, um revisor de textos, dois contadores e um bibliotecário, sendo este último para cadastro de reserva.

A remuneração para os novos servidores do Legislativo foi definida por meio da Lei municipal nº 12.441/2016 que prevê para o cargo de nível médio o salário inicial de R$ 3.942,45 e para os cargos de nível superior o valor de R$ 6.532,47.

Inscrições - Conforme previsto em lei municipal, o valor da inscrição para o concurso será de 2% do salário do cargo pleiteado, portanto os candidatos pagarão R$ 78,00 para concorrer a uma vaga de técnico legislativo e R$ 130,00 para as vagas de gestores (nível superior). Servidores públicos municipais e candidatos desempregados ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição que deverá ser requerida de acordo com as regras estabelecidas no edital http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/concurso2016/index.html.