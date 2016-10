Alunos da UniFil e comunidade iniciam obra de centro de educação infantil

Geral

Estudantes de Engenharia Civil e voluntários fazem mutirão neste sábado para construir nova estrutura da AME, no Conjunto Novo Amparo

Um mutirão de alunos de Engenharia Civil da UniFil e grupo de voluntários dá início neste sábado (dia 29) à construção do centro de educação infantil da Associação Mãos Estendidas (AME), entidade que atende crianças e adolescentes do Conjunto Novo Amparo, Santa Luzia e Jardim Felicidade, na região Leste de Londrina. Com a nova estrutura, a instituição terá condições de ampliar sua atuação na proteção social, formação escolar e atividades educativas aos filhos dos moradores dos bairros.

Já há alguns meses os estudantes arrecadam materiais e buscam parceiros para a execução da obra. Agora, com apoio da comunidade, começam os trabalhos de fundação na área destinada à nova creche. “Diretores da empresa Belagrícola nos procuraram para dar suporte técnico na construção. Formamos a equipe de alunos e professores e saímos atrás da estrutura necessária para iniciar a empreitada. É muito bom poder contribuir com a entidade e as famílias, além de proporcionar aos estudantes a experiência prática de por a mão na massa”, diz a professora Carolina Nascimento Alvim, coordenadora do curso de Engenharia Civil da UniFil.

A expectativa é reunir mais de 100 pessoas nas atividades, durante todo o dia. Os alunos vão acompanhar todo o processo da construção, que ainda precisa de mais colaborações para seguir o ritmo normal. “O prazo de conclusão depende da doação de materiais. Quanto mais rápido conseguirmos, menos tempo levaremos para entregar o centro de educação infantil”, informa a professora. Todas as contribuições ajudam: cimento, areia, blocos de concreto, telhas, revestimentos, tintas, materiais elétricos e hidráulicos, louças sanitárias e, futuramente, equipamentos para atendimento das crianças.

Além da UniFil e Belagrícola, participam do projeto social as empresas Kalfer, Berti Estrutural, Politécnica, Hidraluz, Açofer, Ágilis, Depósito Brasil Sul, JRM Amaral, Serralheria Colonial, Agritel Topografia e Juliana Meda. O mutirão de sábado começa às 8 horas. A AME fica na Rua Maria Garcia Lopes, 154 – Conjunto Novo Amparo.

Asimp/UNIFIL