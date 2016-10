Novos prefeitos participam hoje de encontro de capacitação

Cidades

Evento, em Londrina, é uma promoção do deputado Alex Canziani

Transição de poder, programas de governo e formação de professores são alguns temas a serem abordados no encontro de prefeitos “Construindo Sonhos”, a ser realizado hoje (28), em Londrina, pelo deputado federal Alex Canziani. O evento, das 9 às 17 horas, será no salão do Chimarrão Grill e deverá reunir pelo menos 40 prefeitos recentemente eleitos – a maioria de municípios do Norte do Estado, Norte Pioneiro, Médio Paranapanema e Vale do Ivaí. Também participarão vice-prefeitos, vereadores e demais autoridades regionais.

Um dos maiores problemas enfrentado pelos novos prefeitos – explica Canziani – é a formulação e apresentação de projetos e programas de interesse municipal em organismos estaduais e federais para a obtenção de apoio e recursos. “Queremos mostrar os caminhos para que os novos prefeitos façam uma gestão límpida, eficiente e de resultados positivos”, salienta o deputado, que também preside a Frente Parlamentar da Educação do Congresso Nacional.

Convidados especiais farão as palestras e participarão de debates com os presentes, dentre os quais representantes da Caixa Econômica Federal, Fundação Lemann e Senai.

Além dos temas mencionados, o evento terá caráter de capacitação administrativa, mostrará experiências exitosas na administração pública e apresentará uma proposta de formação de consórcios intermunicipais que promovam desenvolvimento regional unificado. Também abordará os desafios orçamentários das prefeituras e geração de emprego e renda.

Asimp/AlexCanziani