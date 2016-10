Londrina Basquete/APVE/FEL busca título do PR em casa

Esportes

Dona da melhor campanha do Estadual Sub-17, equipe londrinense terá pela frente o Toledo na semis, dia 1°, no Moringão

Dono da melhor campanha do Campeonato Paranaense Sub-17, o Londrina Basquete/APVE/FEL terá um grande aliado na reta final do torneio: o Moringão. O ginásio será a sede da Final Four do certame nos dias 1 e 2 de novembro.

Como melhor campanha do certame, com nove vitórias em dez jogos, a equipe comandada pelo técnico Bruno Lopes ganhou o direito de sediar as finais da competição que teve início em março. Nas semifinais, o time que veste as cores do Londrina Esporte Clube terá pela frente o Toledo, quarta colocado na fase anterior. O jogo será no dia 1°, às 18h30.

Mesmo jogando em casa como dono da melhor campanha até o momento, o treinador londrinense prega respeito ao adversário e quer atenção redobrada de seus comandados. “Toledo tem uma equipe muito competitiva, tem tradição nas categorias de base e sempre chega às finais. Teremos de ter atenção, pois uma semifinal de define em detalhes”, afirmou o comandante.

Como já é tradição da APVE, coroada em 2015 no ranking da Federação Paranaense de Basquete (FPRB) melhor projeto de basquete, baseada em seus conquistas, o elenco é praticamente todo de Londrina, exceção feita a dois atletas. Em relação aos adversários, o grupo chama atenção por ser mais jovem. “Nossa equipe tem apenas dois meninos sub-17, os demais são oito do sub-16 e dois do sub-15. A equipe de Marechal (Rondon), por exemplo, tem seis jogadores de Minas Gerais e São Paulo e todos são sub-17”, observou Lopes.

A evolução dos garotos ao longo do ano faz o treinador acreditar que a equipe pode chegar mais longe. “Até por isso, nossa meta inicial era chegar ao pódio, sabíamos da força dos adversários, mas nossa equipe evoluiu muito ao longo da temporada. Mesmo com um time mais jovem, estamos prontos para buscar o título”, garantiu o técnico.

Luta e entrega não vão faltar. “Queremos muito esse título para coroar um ano especial. E pedimos ao torcedor que vá ao Moringão e apoie esses meninos que são o futuro do basquete londrinense”, convocou Lopes.

Na outra semifinal, se enfrentam Marechal Rondon e Círculo Militar, segundo e terceiro colocados na fase de classificação. Os vencedores se encontram na grande final, marcada para o dia 2, às 15h30.

Asimp