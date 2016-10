Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 29/10/2016

Primeira Leitura (Fl 1,18b-26)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.

Irmãos, 18bde qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. E eu me alegro com isso, e sempre me alegrarei. 19Pois eu sei que isso resultará na minha salvação graças à vossa oração e à assistência do Espírito de Jesus Cristo. 20Segundo a minha viva expectativa e a minha esperança, não terei de corar de vergonha. Se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. 21Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. 22Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. 23Sinto-me atraído para os dois lados: tenho desejo de partir, para estar com Cristo – o que para mim seria de longe o melhor – 24mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. 25Por isso, sei com certeza que vou ficar e continuar com vós todos, para que possais progredir e alegrar-vos na fé. 26Assim, com a minha volta para junto de vós, vai aumentar ainda a razão de vos gloriardes em Cristo Jesus.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 41)

— Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo!

— Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minh’alma por vós, ó meu Deus!

— Minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus?

— Peregrino e feliz caminhando para a casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria da multidão jubilosa.

Evangelho (Lc 14,1.7-11)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

1Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. 7Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola: 8“Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, 9e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: ‘Dá o lugar a ele’. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. 10Mas, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: ‘Amigo, vem mais para cima’. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. 11Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Busquemos estar na presença de Deus

Não busquemos os primeiros lugares, não busquemos estar à frente ou acima dos outros. Busquemos o lugar que é junto de Deus!

“Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares” (Lucas 14, 7).

Hoje, Jesus está sendo convidado para comer na casa de um dos chefes da sinagoga. Nesta casa, Jesus observa como as pessoas chegam e fazem questão de escolher os primeiros lugares. Ele apenas observa e não perde a oportunidade para semear a Palavra. E um dos recursos mais queridos por Jesus, para fazer a graça de Deus ser anunciada é contar parábolas (histórias que tem profundos ensinamentos de fé e moral).

Na parábola de hoje, Ele conta justamente quando o dono da casa faz uma festa e convida tantas pessoas. Aqueles que chegam ocupam os primeiros lugares, depois ele [dono da casa] chega e diz: “Vocês precisam desocupar este lugar porque têm pessoas mais importantes que foram convidadas e vão ocupar estes lugares”.

Envergonhada fica aquela pessoa que já chegou para ocupar aquele lugar. Vai ter que sair de fininho e procurar outro lugar, talvez vai ser um dos últimos lugares ou nem tenha lugar para se sentar.

Isso acontece em tantas situações, por exemplo, somos convidados para um jantar, para um almoço, para uma festa ou qualquer outra coisa. Precisamos ter um pouco de desconfiômetro, precisamos ter humildade no coração e não nos sentirmos a pessoa mais importante.

Mesmo que o dono da casa tenha te convidado com tanto amor, não vá logo se impondo na ponta da mesa, não vá ocupando aquele lugar. Digo isso a você e a seus filhos também.

Às vezes o pai e a mãe vão para um evento, a casa é pequena e vai chegar tantas pessoas, mas só a sua família ocupa todos os lugares, e você simplesmente deixa ser assim. Temos que começar a ensinar a partir dos nossos. Muitos dizem: “Deixei porque ela é criança!”, ensine a sua criança, ensine ao seu filho aquilo que está ensinando ao seu coração. Você vai criar seu filho disciplinado para a vida e para o céu.

Não nos acostumemos com os primeiros lugares, não busquemos os primeiros lugares, não busquemos estar à frente ou acima dos outros.

Busquemos o lugar que é junto de Deus! Mas não é para se fazer de humilde, não é falsa modéstia, tem que ser com sinceridade. Quando o dono da casa disser: “Sente-se aqui! Fique aqui!”, você não passará nenhum constrangimento nesta vida.

A parábola que Jesus está nos contando hoje, vale para todas as circunstâncias e situações da vida. Num mundo onde o mais importante, o mais lembrado, o mais querido, sempre é o “mais”, que é valorizado, Deus olha para os últimos lugares, para as pessoas que não são lembradas; pessoas esquecidas, não valorizadas, pessoas até que estão desqualificadas, essas é que ocupam os primeiros lugares no Reino de Deus!

Temos que abrir o nosso coração para aprender com os pobres, não podemos ficar contemplando o mundo do luxo, da riqueza. Não podemos contemplar o mundo dos artistas, da televisão, daqueles que são grandes e importantes. Não podemos ficar admirando os banquetes que são oferecidos por este mundo afora, não podemos ficar aplaudindo aquelas pessoas que se fazem de rogadas, de importantes, de senhores.

O Reino dos Céus não acontece no mundo das estrelas e nem no mundo dos grandes. O Reino dos Céus não acontece nas pontas, mas, nas esquinas, acontece onde estão os marginalizados, os mais sofridos e renegados, os que parecem neste mundo não ter vez e nem voz.

Saiba que Deus está sofrendo com quem sofre, está sendo humilhado com quem é humilhado neste mundo. Busquemos Deus onde Ele se encontra, pois Ele tem um lugar especial para nós!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn