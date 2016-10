Homenagem á Nossa Senhora Aparecida

Artigos e Opinião

‘Nossa Senhora escuta o nosso silêncio a nossa oração’. Quando se fala em Nossa Senhora, logo pensamos. Mãe do Filho de Deus, Mãe que foi a escolhida, vemos em Maria, a verdadeira pureza, o verdadeiro sentido de fé, ela leva até á Deus nossas orações e faz chegar ao seu sagrado coração, por intermédio dela, faz com que nosso clamor chegue até aos céus, seu jeito simples, doce, calma, silenciosa, passa á nós que somos seu filhos, uma verdadeira paz interior, um desejo de continuar buscando á Deus.,então ,nesse Mês de outubro dedicamos á ela,é o mês que consagramos nossa vida,nossos medos,nossos sonhos,em fim ,tudo que somos e temos ,ao coração dela,para nos proteger,nos guardar,guardar nossas crianças,e defender nos de tudo que possa nos acontecer,Maria não nos enxergar como pecadores,mas sim como filhos amados e privilegiados dela,,traçando nossos caminhos e aliviando nossas ,dores e sofrimentos.Quem anda com Maria nunca se sente sozinho,pois sempre que cairmos ela estará lá para nos levantar,e fazer com que não desistimos de nossos sonhos,muitos fies tem testemunhos de graças alcançadas pela intercessão dela,porém a fé está em cada um.,e para que isso aconteça,basta somente acreditarmos sempre.,porque tudo acontece na vontade de Deus com intercessão de Maria. AMÉM

Ana Patrícia Misael Pires /Comerciante - Bandeirantes - Pr